محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن -(أ ش أ)
قُتل وأصيب أربعة مدنيين في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نعمان آل عواض في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر يمني محلي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن المدنيين كانوا يعملون في رعي أغنامهم قبل أن ينفجر بهم اللغم ليودي بحياة طفل ومدني آخر وإصابة بليغة لمدنيين اثنين، في منطقة الفليح.
يذكر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة قد تمكنت في منتصف العام الماضي من السيطرة على مديرية نعمان بشكل كامل بعد تحرير عقبة القنذع الإستراتيجية وصولاً إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان وجبهة فضحة بمديرية الملاجم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بالبيضاء اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.