بالصور- وزير التعليم العالي يتفقد منشآت مدينة زويل

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدينة.

وشملت الزيارة المبنى الإداري، والمكاتب الإدارية، ومبنى البنك الأهلي المصري لعلوم وهندسة النانو، والذي يضم الغرفة النظيفة، بالإضافة إلى مركز التصوير والميكروسكوب.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مدينة زويل، والتي توفر البيئة المناسبة للابتكار والإبداع من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والحرص على المشاركة الفعالة للطلاب في العملية التعليمية، بعيدًا عن التلقين.

وعلى هامش الزيارة أشاد الوزير بحجم الإنجازات التي حققتها المدينة، مؤكدًا أهمية دورها العلمي والتعليمي والبحثي في المجتمع المصري، وأنها تعكس مقدار الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة من أجل إنشاء جامعات متميزة في كافة أنحاء مصر، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمحفزة على الإبداع والابتكار، موضحًا أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود المخلصين منذ البدء في إنشاء المدينة، ومتابعة القيادة السياسية المستمرة لمعدلات التنفيذ وحجم العمل.

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جدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي مدينة تعليمية بحثية؛ تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على الفكر الناقد المبتكر، متقن للعلوم الأساسية ولديه القدرة على ربط الأبحاث الأكاديمية التطبيقية بالصناعة.

وانتقلت مدينة زويل إلى مقرها الدائم بحدائق أكتوبر في سبتمبر 2017، وبدأت انطلاقها لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلِها، حيث يتكون المشروع من مرحلتين، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل عام 2020، وهما:

(أولاً) المرحلة الأولى: وتشمل معهد علوم النانو تكنولوجي، معهد حلمي للعلوم الطبية، بالإضافة إلى مباني منطقة خدمات وتضم: (مبنى الطاقة، غرفة المولدات الكهربائية، الخدمات الهندسية، غرفة المحولات الكهربائية، خزان وقود)، فضلاً عن نفق الخدمة، شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى، الأسوار والبوابات.

(ثانيًا) المرحلة الثانية: وتشمل مبنى الإدارة التعليمية و2 معهد (معهد العلوم السياسية، معهد طلعت حرب للاقتصاد والشئون العامة)، مبنى الجامعة، إسكان الطلبة "1037 غرفة فندقية"، مبنى شئون الطلبة، شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية (إجمالي مسطح المناطق الخضراء 60 فدان).​