وزير النقل يجتمع مع أعضاء لجنة تطوير الموانئ البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، وفقًا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض الوزير النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية في إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية، والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية، لاستعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOT) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل، تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت، الأحجام – الخطوط المنتظمة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الأساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات) مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيًا في إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع.

وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري، لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أهمية الإسراع في الانتهاء من الدراسة، نظرًا لأهميتها الشديدة، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.