اشتباكات بين محتجين والشرطة في باريس

اشتبك محتجون على إصلاحات نظام التقاعد التي تعتزم الحكومة الفرنسية إدخالها مع قوات الشرطة عندما أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات منهم في باريس اليوم السبت.

وأصيب جيروم رودريجيث، أحد الشخصيات المشهورة في حركة السترات الصفراء، في عينه لكن لم يتضح بعد مدى هذه الإصابة.

وكان رودريجيث أصيب في العين ذاتها هذا العام.

وأفادت "رويترز" بأن نقابات عمالية فرنسية قادت إضرابات في أنحاء البلاد منذ بداية ديسمبر الجاري رفضا لتعديلات على نظام التقاعد اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون مما تسبب في عدم انتظام العمل بالمدارس وحركة القطارات والسيارات مع اتساع نطاق الاحتجاجات.

Advertisements

وانضم محتجو السترات الصفراء اليوم السبت لتجمع من عدة آلاف شخص كانوا يحتجون على تعديلات نظام التقاعد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب مناطق سياحية مثل مركز بومبيدو حيث حاول بعض المحتجين وضع حواجز وإضرام النار بها وحطموا محطة حافلات.

واستمر تعطل شبكة النقل في أنحاء البلاد والعاصمة باريس مع إصرار عمال القطارات والمترو على مواصلة الضغط على ماكرون حتى يتراجع عن التعديلات التي يريد إدخالها على نظام التقاعد.