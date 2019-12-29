حراك الأمير بدر بن سلطان يشعل تريندات السعودية

أشعل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول يوم عمل له في مكتبه بالطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للفترة المقبلة.

وترأس الأمير بدر اجتماعاً مماثلاً

حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي في محافظة ميسان.

Advertisements

كما تفقد الأمير بدر بن سلطان ‫جواً الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة.

و وقف الأمير بدر ميدانياً على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع أيضاً على ما تمتلكه من ميزات نسبية.

وبدر بن سلطان بن عبدالعزيز

آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كان يشغل منصب أمير منطقة الجوف منذ 27 فبراير 2018، قبل أن يصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة في 27 ديسمبر 2018.

ولد الأمير بدر في عام 1980، والده هو الأمير سلطان بن عبد العزيز، ووالدته هي الأميرة هدى بنت عبدالله بن محمد آل الشيخ، وله ستة أشقاء وهم: نايف، وسعود، ونواف، ومنصور، وعبدالله، والعنود، ومتزوج من ابنة الأمير أحمد بن عبدالعزيز في عام 2015.