قتيلان بإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية تكساس الأميركية

قتل شخصان على الأقل وأصيب ثالث بجروح بالغة، اليوم الأحد، عقب إطلاق نار في كنيسة على مشارف مدينة "فورت وورث" بولاية تكساس الأميركية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز"، نقلا عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية أن شخصا قتل في موقع الحادث وتوفي الآخر خلال نقله إلى المستشفى.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع في كنيسة "وست فريواي أوف كرايست" بضاحية "وايت سيتلمنت".

وأبلغ شاهد محطة تلفزيون محلية أن رجلا مسلحا فتح النار على مجموعة من الحاضرين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.

وذكرت محطة "سي.بي.إس11" التلفزيونية أن السلطات تعتقد أن المهاجم هو أحد الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان قد قتل أم أصيب.

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