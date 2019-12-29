طالبان توافق على وقف إطلاق النار تمهيداً لاتفاق مع أميركا

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن مجلس قيادة حركة طالبان وافق على وقف إطلاق النار في أفغانستان للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

ويسمح الاتفاق، المتوقع إبرامه الشهر المقبل، بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان وبدء محادثات أفغانية-أفغانية حول تسوية شاملة للحرب المستمرة منذ 18 عاما.

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