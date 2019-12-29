برلماني هولندي يعيد طرح مسابقة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

أعاد خيرت فيلدرز، النائب في البرلمان الهولندي، المعروف بمعاداته للإسلام، طرح مسابقة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، معلنا إسم الفائز بها الأحد.



خطوته هذه تأتي بعد عام من إلغائه مسابقة مماثلة خوفا من ردود فعل غاضبة وعنيفة خاصة من المسلمين، بحسب ما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.



وفي وقت متأخر من مساء أمس طرح فيلدرز الذي يترأس أكبر حزب معارض في الحكومة الهولندية، عبر حسابه على تويتر المسابقة، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن.



وقال إن "حرية التعبير يجب أن تسود على العنف والفتاوى الإسلامية".



وصباح الأحد، نشر فيلدرز تغريدة تضمنت ما قال إنه "الفائز" بمسابقة رسم الكاريكاتير للنبي محمد.



ويبدو أن "تويتر" رفعت الحظر المفروض على حساب فيلدرز، الذي جمد قبل أشهر.



وفي أغسطس / آب من العام الماضي، ألغى فيلدرز مسابقة مماثلة بعد اعتقال الشرطة الهولندية شابًا هدد بقتله على خلفية موقفه المعادي للإسلام.



وأثارت محاولته آنذاك لتنظيم المسابقة الكاريكاتيرية احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي.



وتعليقًا على الدعوة آنذاك، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، إن اليمين المتطرف هو "داعش أوروبا".



وفي مايو / أيار الماضي، أعلنت مؤسسة الإذاعة الهولندية أن شركة "تويتر"، جمّدت حساب السياسي اليميني الهولندي المتطرف خيرت فليدرز، بسبب "تحريضه على الكراهية".



ويعتبر الحزب الذي يرأسه فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في انتخابات 2017.

المصدر: الأناضول

