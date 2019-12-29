كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد قاسم لـ"الخليج 365": عام 2020 سيكون علامة فارقة في مواجهة احتلال إيران للأحواز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد قاسم نائب رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحوز، إن عام 2020 سيكون علامة فارقة في مواجهة الاحتلال الفارسي للأحواز، مؤكدًا أن ‏هذا العام سيقدم النسخة الأفضل في تاريخ المقاومة الأحوازية منذ الاحتلال الإيراني في تاريخ ٢٠/أبريل/١٩٢٥م، والتي ستتضمن العديد من المفاجآت للعدو الإيراني وللعالم أجمع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن‏ المقاومة الأحوازية المتمثلة بحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ستنتقم من إيران انتقامًا لا مثيل له وعصي على النسيان ولم يكن يومًا عاديًا، وهو ليس كباقي الانتقامات في ما خلفت أيام مسيرة الشعب الأحوازي المقاوم منذ ما يقارب قرن، مشيرًا إلى أنه المقاومة تحدت الصعاب وأزالوا العقبات لموازنة الرد في الخطاب العسكري في مواجهة طهران وأن عام ٢٠٢٠ سيكون عام عصي على النسيان في تاريخ إيران.

‏وتابع: "كما نري موقف بعض الفصائل مزدوج، تأييد ظاهرة الانتفاضة، وعمل دؤوب لإجهاضها سراً والثقة تهتز، أما هناك إيجابية باجتماعات مستمرة لفصائل العمل الوطني في الداخل الأحوازي، وإصرار على توحيد صفوف المقاومة تحت ، والدفع العمل الوطني إلى الأمام تحت مظلة حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز وذلك من السمعة الطيبة أو التدريب الخاص الذي يمكن أن تقدمه، بالاقتران مع عامل علاقاتها، كوسيلة لاجتذاب الثوار لتوحيد صفوف المقاومة لمواجهة مفتوحة مع إيران".

‏وواصل: "كما نحن في حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز نعامل نظام ملالي إيران بنفس أسلوبه وليس فقط رداً على عنجهية النظام في مجتمعنا وحتى في ساحتنا السياسية وحوادث لم تتحول أكثر من ظواهر تكون فيها ردود أفعال أكبر من الفعل نفسه، الذي تعتبر في قاموس نيوتن الثالث؛ لكل فعل رد فعل، يساويه في الشدة، ويعاكسه في الاتجاه".