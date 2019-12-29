العراق: "عبد المهدي" يوجه بعقد اجتماع طارىء للمجلس الوزاري للأمن الوطني

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وأكد الرئيس صالح احترام ارادة العراقيين في إصلاح أوضاع بلادهم، فيما يبحث ترمب مع مجلس الأمن القومي الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها قوات بلاده في العراق.

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح في اول نشاط له بعد عودته من السليمانية الى بغداد الاحد التي غادرها الخميس، إثر رفضه مرشح تحالف البناء الموالي لايران محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة الجديدة واستعداده لوضع استقالته تحت تصرف البرلمان، على الموافقة على مرشح لايقبله الشعب.. شدد الاحد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للبلاد، في اشارة الى الازمة حول تشكيل الحكومة الجديدة.