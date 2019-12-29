أفادت مصادر لفضائية "سكاي نيوز عربية"، بأنباء عن إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وشن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا منهم مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة".

Advertisements

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون: "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".

والجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع المليشيا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وقال الجيش العراقي، الجمعة، إن صواريخ سقطت داخل قاعدة كي وان، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.