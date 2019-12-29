كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح: اتهام حماس السلطة باغتيال أبو العطا محاولة "للتهرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن اتهام حماس لجهاز المخابرات الفلسطينية في قضية اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا، هوهروب من عار وخيانة حماس لدمه، ومحاولة للتهرب من اتهامها بإبرام تفاهمات أمنية وسياسية مع إسرائيل.

وأضاف الشيخ في تغريدة على "تويتر"، أن اتهام حماس محاولات لبيعه في سوق التفاهمات الرخيصة التي سعت وتسعى حماس لإبرامها مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح، إن اتهامات داخلية غزة التابعة لحركة حماس تهريج وكذب، وتدل على أن حماس تعيش فقط على الكذب والتدليس.