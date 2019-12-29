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مقتل قيادي ميليشيا حزب الله العراقي في الغارات الأمريكية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي ميليشيا حزب الله العراقي في الغارات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:27 م

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بوابة الخليج 365

الخليج 365

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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأحد، بمقتل أبو علي الخزعلي القيادي في ميليشيا حزب الله العراقي في الغارات الأمريكية.
واختطف صحفي أجنبي يحمل الجنسية الأمريكية، اليوم، في بغداد.
وقصفت القوات الأمريكية، اليوم الأحد، المقر الرئيسي لميليشيا كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، في مدينة القائم على الحدود مع العراق.

وأعلنت حالة استنفار قصوى في جميع القواعد الأمريكية في العراق.

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وكان الجيش العراقي قد أعلن، الجمعة، أن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان" التي تضم قوات عسكرية قرب كركوك.

وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد داعش.

وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر2017 بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك وانسحاب البيشمركة.

وفي نوفمبر الماضي أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

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