كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف صحفي أجنبي يحمل الجنسية الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، بأنباء عن اختطاف صحفي أجنبي يحمل الجنسية الأمريكية في بغداد.
وقصفت القوات الأمريكية، اليوم الأحد، المقر الرئيسي لميليشيا كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، في مدينة القائم على الحدود مع العراق.
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وأعلنت حالة استنفار قصوى في جميع القواعد الأمريكية في العراق.
وكان الجيش العراقي قد أعلن، الجمعة، أن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان" التي تضم قوات عسكرية قرب كركوك.
وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد داعش.
وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر2017 بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك وانسحاب البيشمركة.
وفي نوفمبر الماضي أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.