أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || ارتفاع حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله بالعراق إلى 16 قتيلا

ارتفعت حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله في العراق، مساء الأحد، إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قائد الجيش الوطني الليبي "حفتر" يصل إلى القاهرة

أفادت مصادر ليبية، وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، مساء الأحد، إلى القاهرة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || مصرع 50 شخصا بسبب البرد القارس في بنجلاديش

ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش، اليوم الأحد، أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلاديش.

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