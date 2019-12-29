قائد الجيش الوطني الليبي "حفتر" يصل إلى القاهرة

أفادت مصادر ليبية، وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، مساء الأحد، إلى القاهرة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوماً على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية، في اتصال مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.



وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 ديسمبر الجاري بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بارسال قوات تركية الى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال السيسي في تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة: "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما" و"لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.

واضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيرا الى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.