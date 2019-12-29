"البنتاجون": استهداف ميليشيا حزب الله العراقي ردا على مقتل أمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، استهداف ميليشيا حزب الله العراقي، بأنه جاء ردا على مقتل أمريكي بالعراق.

وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت خمس منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة..

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، أن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا الموالية لإيران في العراق وموقعين في سوريا".

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون "ردا على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة... ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلا".

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وفي السياق ذاته، قال مسوؤلون عسكريون في العراق، إن الضربات الجوية التي استهدفت مقر الميليشيا قرب منطقة القائم على الحدود مع سوريا أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها.

وأضافت المصادر أن الضربة التي نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة استهدفت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران. واتجهت سيارات إسعاف للمنطقة.

والجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع المليشيا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وقال الجيش العراقي، الجمعة، إن صواريخ سقطت داخل قاعدة كي وان، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.