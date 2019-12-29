العثماني للمواظفين: اقبلوا زيادة 400 درهم.. اللهم هي ولا والو

رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على انتقادات عدد من الموظفين، الذين عابوا على الحكومة زيادة 400 درهم، والتي أقرتها خلال الحوار الاجتماعي الأخير، مبرزين أن زيادة 400 درهم لا تكفي لسد حاجياتهم.

وقال سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، في ختام مهرجان الأبواب المفتوحة في دورتها السادسة، في مدينة فاس، إنه من حق الموظفين الانتقاد، مشيرا إلى انهم يستحقون اكثر من 400 درهم.

واستطرد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تعمل في حدود الإمكانيات التي تتوفر عليها، قائلا :” إذا جاد الله جاد عمر”.

وحث رئيس الحكومة، الموظفين القبول بهذه الزيادة، قائلا: “اللهم هي ولا والو”.

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وأوضح سعد الدين العثماني، أنه في المراحل المقبلة يمكن أن تكون هناك زيادات لكن ليس قبل يناير 2021.

ودافع رئيس الحكومة على حصيلة حكومته، قائلا:” ليس هناك حكومة في تاريخ المغرب أعدت برامج اجتماعية مثل الحكومة التي يرأسها”.

وأورد سعد الدين العثماني أن عدد الأرامل اللواتي يحصلن على دعم مادي بشكل شهري يقدر بحوالي 160 ألف أرملة، اما بخصوص برنامج تيسير فقد انتقل من 700 الف إلى 2 مليون طفل.