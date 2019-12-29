رسميا.. بروسيا دورتموند يضم النرويجي هالان

تعاقد نادي بوروسيا دورتموند مع اللاعب النرويجي الصاعد إيرلينغ هالان، قادما من سالزبورغ النمساوي، خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.
ونشر الفريق الألماني تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “التويتر”، أعلن فيها أن المهاجم النرويجي سيستمر مع بوروسيا دورتموند إلى غاية 30 يونيو 2024.
وتوج اللاعب الواعد صاحب 19 سنة، هذه السنة بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أروبا ، بعدما تألق وخطف الأضواء بتوقيعه 8 أهداف في مرحلة المجموعات من “تشمبيونسليغ”.
وبات إيرلينغ هالان محط أنظار مجموعة من الأندية الأروبية على رأسهم يوفنتوس الايطالي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ.
ويشار إلى أن “أسود الفيستيفال” يحتلون الرتبة الرابعة في سبورة ترتيب الدوري الألماني، برصيد 30 نقطة.
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