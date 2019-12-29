“غلوب سوكر”.. حكيمي أفضل لاعب عربي شاب

تُوج الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأحد، بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب عربي شاب.

وتألق حكيمي الذي فاز بالجائزة في الحفل المنظم بمدينة دبي الإماراتية، (تألق) مع فريقه الألماني حيث يلعب في صفوفه معارا من ريال مدريد الإسباني.

وساهم الظهير المغربي في تأهل بروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا في النسخة الحالية من المسابقة، بعدما وقع 4 أهداف، فضلا عن عروضه القوية في “البوندسليغا”.

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ويتواجد حكيمي ضمن قائمة المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي صاعد، إذ ينافسه على الجائزة النيجيري صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه المحترف في صفوف ليل الفرنسي فيكتور أوسمين.

ويمثل متم الموسم الجاري، نهاية فترة إعارة حكيمي ببروسيا دورتموند، حيث سيعود اللاعب إلى صفوف ريال مدريد، بعد أن يكون قد قضى موسمه الثاني مع الفريق الأصفر.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن حكيمي سيعود إلى الفريق الملكي، ليس فقط من أجل منافسة داني كارفاخال على مركز الظهير الأيمن، بل يمكن للاعب المغربي أن يوظفه الريال كظهير أيسر.