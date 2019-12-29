بوتين يشكر ترامب على تعاونه الأمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، ألاحد، الشكر إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب على تزويد روسيا معلومات استخباراتية أتاحت لها إحباط اعتداءات على أراضيها، وفق ما أفاد الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "فلاديمير بوتين شكر دونالد ترامب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة أتاحت منع تنفيذ أعمال إرهابيه في روسيا".

ونقلت وكالات ألأنباء الروسية عن ألأجهزه ألأمنية الروسية أنها اعتقلت الجمعة مواطنين روسيين يشتبه بأنهما كانا يعتزمان ارتكاب اعتداء في سان بطرسبورغ "في اماكن يرتادها عدد كبير من الناس" خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضحت ألأجهزة أن عملية الاعتقال جرت "استنادا إلى معلومات استخباراتية تلقيناها أخيرا من شركائنا ألأميركيين".

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وأضافت أن "الشخصين المعتقلين يملكان أدلة على التحضير لعمل إرهابي"، لافتة إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، أوضح الكرملين، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الزعيمين بحثا المزيد من التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب "وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

ورغم الخلافات بينهما حول ملفات دولية عدة، تظهر موسكو وواشنطن تعاونا منتظما لمكافحة الإرهاب.