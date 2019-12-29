يركا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت مصادر محلية نقلا عن طواقم طبية، أن شخصًا من قرية يركا تعرض لجريمة إطلاق نار، مساء اليوم، الأحد، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. تفاصيل أوفى فور ورودها...

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