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أول رد رسمي عماني عن الحالة الصحية للسلطان قابوس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

أعلن الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بخير.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ورئيس نقابة الصحفيين العراقية، مع الدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس، سلطان عمان .

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وأفاد بيان صادر عن اتحاد الصحفيين العرب اليوم، الأحد، بأن رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد في الاتصال أن سلطنة عمان التي بنيت خلال الخمسين عاما الماضية لتكون دولة مؤسسات، تتمتع اليوم بثمار ما أرساه السلطان قابوس من أسس وركائز فى مختلف المجالات.

 

وفى سياق متصل، قال موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي بث النبأ إن رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة والعافية والعمر المديد للسلطان قابوس، وأن يحفظ الله عمان ، قيادة ، وشعبا.

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