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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طائرة تحمل جثث ومصابيين أتراك في تفجير مقديشو تصل إلى أنقرة والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
صورة أرشيفية
أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، اليوم الأحد، عن وصول طائرة إلى أنقرة تحمل على متنها جثمان تركيين و16 مصابا في تفجير مقديشو.
وبحسب "الأناضول"، قال أعرب وزير الصحة التركي، عن تعازيه للشعب الصومالي في ضحايا التفجير الإرهابي الدامي.
وأشار الوزير إلى اقلاع طائرة تركية من العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد، تقل 16 جريحا من مصابي التفجير بجانب عدد من مرافقيهم إلى تركيا لتلقي العلاج.
وأفاد الوزير بإرسال طاقم طبي تركي مؤلف من 20 شخصا، يضم جراحين ومسعفين، إلى مقديشو، السبت، عبر طائرة نقل عسكرية جرى تحويلها إلى طائرة إسعاف، بعد تزويدها بالتجهيزات اللازمة.
وخلف التفجير الانتحاري، الذي وقع عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أمس السبت، 79 قتيلا، بينهم مواطنان تركيان، ونحو 125 جريحا.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري إلا أن اصابع التهم تشير إلى حركة الشباب التي غالبا ما تتحفظ على تبني مثل هذه التفجيرات الدامية.
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