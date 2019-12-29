مملكة البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في المملكة وإحباطها لعملية إرهابية في الدمام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:46 مساءً, 29 ديسمبر 2019 م المناطق _ الرياض أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إحباط هذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإجراءات القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه ويموله.

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