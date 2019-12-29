مصدر يكشف تفاصيل حادث القائم

كشف مصدر امني، الاحد، تفاصيل حادث القائم في محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المعلومات بشأن الحادث بقضاء القائم تضمن الموقع الاول قصف امريكي على مقر حزب الله ادى الى مقتل ٣ مقاتلين من منتسبي الحشد بدون اي حادث حريق".
واضاف المصدر ان "الموقع الثاني على الحدود السورية العراقية قصف امريكي على مقر فوج الكتائب ادى الى مقتل ١٥ من منتسبا واحتراق ٣ كرفانات تم اخمادها من قبل الدفاع المدني".
وتابع ان "حصيلة القصف على الموقعين بلغت 18 قتيلا"، متوقعا "ارتفاع الحصيلة لوجود جثث تحت الانقاض".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما أشارت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
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