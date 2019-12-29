وزير النقل: اكثر من مليوني مسافر تنقلوا على متن الطائر الاخضر الى 34 وجهة خلال 2019

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحسب الإحصائيات الصادرة ‏عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن عدد المسافرين الكلي بلغ نحو (2,234,575) مسافر، توزعوا على الرحلات المباشرة التي قصدت مختلف القطاعات المحلية والاقليمة والدولية والبالغ عددها (34) وجهة".وأضاف أن "هذه الزيادة في أعداد المسافرين تؤكد مدى ثقة المسافر العراقي بالطائر الأخضر الذي يحرص على راحة المسافر من خلال حرصه على تقديم افضل الخدمات لهم".

وأوضح لعيبي، أن "عروض السفر والوجهات الجديدة، وكذلك العمل بنظامي الفئات، ونظام الحجز المسبق، التي تم إطلاقها مع مطلع العام الحالي، ساهمت بشكل كبير على جذب المزيد من المسافرين من خلال منحهم ‏خيارات تتناسب ‏أكثر مع رغباتهم واحتياجات سفرهم"، مؤكداً على "مواصلة الناقل الوطني للعمل على تطوير خدماته وتلبية جميع احتياجات ورغبات المسافرين عبر اسطول الخطوط الجوية العراقي".

