وزير النقل: اكثر من مليوني مسافر تنقلوا على متن الطائر الاخضر الى 34 وجهة خلال 2019

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الأحد، أن اكثر من مليوني مسافر تنقلوا على متن الطائر الاخضر الى 34 وجهة خلال عام 2019.
وأضاف أن "هذه الزيادة في أعداد المسافرين تؤكد مدى ثقة المسافر العراقي بالطائر الأخضر الذي يحرص على راحة المسافر من خلال حرصه على تقديم افضل الخدمات لهم".
وأوضح لعيبي، أن "عروض السفر والوجهات الجديدة، وكذلك العمل بنظامي الفئات، ونظام الحجز المسبق، التي تم إطلاقها مع مطلع العام الحالي، ساهمت بشكل كبير على جذب المزيد من المسافرين من خلال منحهم خيارات تتناسب أكثر مع رغباتهم واحتياجات سفرهم"، مؤكداً على "مواصلة الناقل الوطني للعمل على تطوير خدماته وتلبية جميع احتياجات ورغبات المسافرين عبر اسطول الخطوط الجوية العراقي".
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