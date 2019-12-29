مقتل اثنين بينهما مطلق نار داخل كنيسة بتكساس الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، إن شخصا أطلق النار داخل كنيسة بمقاطعة تارانت في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل شخصين بينهما مطلق النار وإصابة ثالث بجروح بالغة.

وذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" نقلا عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية أن شخصا قتل بموقع الحادث وتوفي الآخر خلال نقله للمستشفى.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع بكنيسة وست فريواي أوف كرايست بضاحية وايت سيتلمنت على مشارف مدينة فورت وورث.

وأبلغ شاهد محطة تلفزيون محلية أن رجلا مسلحا فتح النار على مجموعة من الحاضرين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.

وذكرت محطة "سي.بي.إس11" أن السلطات تعتقد أن المهاجم هو أحد الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص، لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان قد قتل أم أصيب.

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والسبت، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث طعن بمنزل حاخام قرب كنيس بمنطقة مونسي في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنها ألقت القبض على مشتبه به في حادثة الطعن داخل منزل حاخام بمنطقة مونسي في ولاية نيويورك.

وأكد مجلس الشؤون العامة اليهودي على "تويتر" أن "شخصا يرتدي وشاحا طعن الضحايا في منزل في مونسي".

وأضاف المجلس، أن "كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية و2 منهم في حالة خطيرة وأحدهم تعرض لـ6 طعنات".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، من حين لآخر العديد من حوادث إطلاق النار، آخرها، الأحد الماضي، أثناء حفل جنوبي ولاية شيكاغو الأمريكية، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا بينهم 4 في حالة خطرة.

والأسبوع قبل الماضي تعرض أحد المحال التجارية الصغيرة بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي لحادث إطلاق نار، أودى بحياة 6 أشخاص بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح.

واستمر تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة أكثر من ساعة، وبحثت الشرطة عن رجل وامرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.‎