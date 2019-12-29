شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السفارة الأميركية في بغداد تخلي عشرات الموظفين المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أفادت ​قناة العربية​ عن "اخلاء ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ لعشرات الموظفين المدنيين".

Advertisements هذا وأفادت مصادر لقناة "سكاي نيوز" عن "إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد".

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