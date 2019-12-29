معلوف: قد يكون هجوم التقدمي هو لتحصيل مكاسب في الحكومة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب إدغار معلوف أنه "قد يكون هجوم الحزب "التقدمي الاشتراكي" لتحصيل مكاسب في ​الحكومة​ والحصول على الوزير الدرزي والناس تنتظر تأليف حكومة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح معلوف "أننا ندعو التقدمي لملاقاتنا ل​مكافحة الفساد​ واسترداد الاموال المنهوبة، واموال التي خرجت من البلاد بعد 17تشرين"، مشيراً الى أن "​العالم​ تنتظرنا في مكان آخر".

وأشار الى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو من قرر الخروج من السراي، نحن كنا مع حكومة تكنو سياسية لكنه رفض، ثم اتفقنا ان يسمي رئيسا للحكومة ونكون بجانبه لكنه حرق الاسماء".

ولفت الى "أننا رأينا أن الحريري لم يقدر ان يؤمن أكثرية، و​القوات​ لم تسميه في ​الاستشارات النيابية​"، معتبراً أن "خروجه من الحكومة خيار له وليس اقصاء".

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