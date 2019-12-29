سيزار ابي خليل : الكل يعلم مدى الازعاج الذي يشكله العهد على منظومة الفساد

أكد عضو كتلة ​لبنان القوي​ النائب ​سيزار ابي خليل​، في حديث تلفزيوني، "وجود ضرورة قصوى لتشكيل ​الحكومة​، لأن البلد لم يعد يحتمل الوضع القائم والازمة الاقتصادية القائمة، ولا بد من وجود حكومة من اجل إتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح الوضع، والرئيس المكلف يقوم بالمشاروات وهو مكلف ب​تشكيل الحكومة​"، مشيراً الى ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ يمثل اكبر كتلة برلمانية ويجب على الرئيس المكلف ان يتكلم مع جميع الكتل لضمان دعم الحكومة التي يريد تشكيلها"، لافتاً الى انه "ليس خافياً على احد مدى الازعاج الذي يشكله العهد على ​منظومة​ ​الفساد​ ورموزها المتواجدين في ​السلطة​ الى الأن، وبما يخص تصريحات عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​مروان حمادة فوصف ابي خليل حالته بـ"المرضية".

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