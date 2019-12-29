اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" راشد الفايد، في حديث تلفزيوني، أن الإتهامات بأن التيار يتجه إلى تحريك الشارع بعد رأس السنة إفتراء سياسي، لافتاً إلى أن التخويف من نزول المواطنين إلى الشارع في غير مكانه.
وأشار الفايد إلى أن التحركات التي حصلت كانت ردة فعل طبيعية ولم تكن بتوجيهات من قيادة "المستقبل"، داعياً إلى التمييز بين المحازبين والمناصرين، موضحاً أن التيار ليسه له إلا سلطة معنوية على الفئة الثانية، معتبراً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليس مضطراً لتحريك الشارع من أجل العودة لرئاسة الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفايد: الحريري ليس مضطراً لتحريك الشارع للعودة لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.