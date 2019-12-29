الفايد: الحريري ليس مضطراً لتحريك الشارع للعودة لرئاسة الحكومة

اعتبر عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​راشد الفايد​، في حديث تلفزيوني، أن الإتهامات بأن التيار يتجه إلى تحريك الشارع بعد رأس السنة إفتراء سياسي، لافتاً إلى أن التخويف من نزول المواطنين إلى الشارع في غير مكانه.

وأشار الفايد إلى أن التحركات التي حصلت كانت ردة فعل طبيعية ولم تكن بتوجيهات من قيادة "المستقبل"، داعياً إلى التمييز بين المحازبين والمناصرين، موضحاً أن التيار ليسه له إلا سلطة معنوية على الفئة الثانية، معتبراً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ليس مضطراً لتحريك الشارع من أجل العودة ل​رئاسة الحكومة​.