أردوغان وميركل يبحثان الوضع في سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ خلال ​اتصال​ هاتفي "الأوضاع الإقليمية على رأسها ​سوريا​ و​ليبيا​، والعلاقات الثنائية بين البلدين".

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