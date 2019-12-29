بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي "الأوضاع الإقليمية على رأسها سوريا وليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وميركل يبحثان الوضع في سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.