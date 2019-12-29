الحشد الشعبي: الحصيلة الأولية للعدوان بلغت عشرات الضحايا والجرحى

أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة "​الحشد الشعبي​" العراقي، جواد كاظم الربيعاوي عن "تعرض قيادة قاطع عمليات ​الجزيرة​ للحشد في ​الأنبار​ وموقع اللواءين 45 و46 إلى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة"، مشيراً الى ان "الضربات كانت في ​منطقة المزرعة​ والشريط الحدودي مع ​سوريا​ داخل العمق العراقي".

وفي بيان له، اوضح الربيعاوي، أن "الحصيلة الأولية للعدوان بلغت عشرات الشهداء والجرحى"، لافتاً إلى أن "عمليات الإنقاذ مستمرة وتتضمن إخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء وإطفاء النيران بمشاركة فرق ​الدفاع المدني​ في قضاء القائم ومفارز طبابة الحشد الشعبي".