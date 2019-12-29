شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائب طلعت خليل: القائمة النسبية هى الأصل فى إجراء الانتخابات ومطبقة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية لا تحل إلا من خلال عقد جلسات حوار تستهدف طرح الأزمة بالحلول ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ليس له أي ولاءات لأى حزب من الاحزاب السياسية المصرية، ولابد من سرعة اجراء تعديلات على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأن نظام القائمة المغلقة بالانتخابات ستؤدي الي الفشل المحتوم بعكس نظام القائمة النسبية.

وأوضح خليل، أن القائمة النسبية هي الأصل في اجراء الانتخابات، حيث تم إجراء انتخابات بهذا النظام في العديد من الدول أبرزها العراق والارجنتين اعتمدت على التميز الايجابي لكوتة المراة والأقباط والشباب، لافتا الي ان حزب المحافظين لديه تصور كامل بشان تطبيق نظام القائمة النسبية بالانتخابات وفقا للمادة 102 من الدستور المصري.

الجدير بالذكر أن الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب التى ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، تم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، "الوفد، والتجمع، والمؤتمر"، بالإضافة لأحزاب الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الشعب الجمهورى، المحافظين، العدل، والغد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، للاستماع إلي أكبر قدر من وجهات النظر السياسية وكذلك لإشراك كل القوى السياسية والحزبية في وضع رؤيتها بشأن قوانين الانتخابات لتكون أمام قوانين توافقية من كل الجهات.

وتستكمل الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، بجانب الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى والثانية بشأن قوانين الانتخابات، وتعد جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة أن يطرح كل حزب وجهة نظره بدلا من طرحها في الإعلام ولا يتم الاتفاق عليها لأنها تكون غير مفهومة من باقي الأحزاب.

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وعقب الانتهاء من جلسة الحوار الثانية التى عقدها الحزب بمشاركة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل) تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات، لضمان أن يكون هناك تمثيل لكافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتي تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة على اختيار كافة الطبقات التى تعبر عن الجمهور وهذا بعدما اتفقت الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب على هذا الأمر، مؤكدين أن الجلسات مثمرة وتؤكد أن الخلاف بين الأحزاب صحى ولصالح المواطن.