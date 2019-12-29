شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: تميم بن حمد أحد أبرز الخونة فى المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تميم بن حمد أمير الإرهاب بات وأحداً من أهم وأبرز الخونة فى المنطقة العربية، وأتضح تحالفه مع القوى التى تسعى إلى تدمير وتخريب دول المنطقة موجوداً فى كافة الأفعال والقرارات التى يتخذها ، وتابع: "وأصبح اسم النظام القطرى مطروحاً فى أى عملية إرهابية أو تخريبية فى الدول العربية".

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تمويل المافيا القطرية للإرهابيين فى سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول أمر لا تخطئة العين، ولا يخفى عن الحكومات لدرجة دفعت بعض أفراد الأسرة الحاكمة للتراء من أفعال تميم بن حمد والمطالبة بعقابه على ذلك، مثلما أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى أحد أفراد الأسرة الحاكمة وأبن عم تميم على حسابه الرسمى بموقع تويتر.

ولفت التقرير إلى أن كافة أفعال أمير الإرهاب تؤكد على أنه لا يرغب فى إنهاء المقاطعة والعودة إلى الصف العربى، كونه الحليف الأول والأبرز لأعداء دول المنطقة كما أنه يهدر ثروات البلاد من أجل نشر العنف والإرهاب وعرقلة أى وفاق أو تصالح فى الدول العربية التى تشهد صراعات.

وكان تقرير لقناة "مباشر قطر"، قد كشف عن الميليشيات المسلحة فى ليبيا تواصل تراجعها إلى قلب العاصمة طرابلس بعدما سيطر الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، على مركز قيادة الأركان الليبى، ومحاور عدة بمحيط العاصمة، حيث يواصل الجيش الوطنى تقدمه وسحق مرتزقة "قطر وتركيا".

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى،قد قال فى اتصال هاتفى لقناة العربية الإخبارية "سيطرنا على مناطق استراتيجية فى طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة فى المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".وكشف المسمارى أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية فى طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار فى طرابلس.

وكشف "المسماى"، عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي، مؤكدا أن الجيش الليبى لم يخسر مترا واحدا ولم يتراجع للخلف فى أى منطقة اشتباك، وأن سيطرة قوات الجيش الليبى تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي، وأعلن الجيش الوطنى الليبى قبل ساعات اليوم الجمعة سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجى فى العاصمة.

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