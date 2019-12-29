شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. موسى مصطفى موسى يؤكد ضرورة تواصل الأحزاب مع الشارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إننا لا نختلف على استراتيجة التكاتف والاصطفاف بين القوى السياسية لبناء مصر الحديثة، و أن تواجد المعارضة البناءة يقوم على أساس طرح المشكلة بآليات الحل وليس طرح العقبات والأزمات للرأي العام فقط، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مطالب بالتدخل في كافة الأمور السياسية لأن هناك أحزاب سواء كانت مؤيدة أو معارضة عليها التفاعل مع الشارع .
ومن جانبه، قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن الحزب يتحرك ويشارك في الحوارات السياسية انطلاقا من أن الحوار هو السبيل الوحيد الي معالجه القضايا السياسية بشكل سريع، شريطة أن يكون الحوار جاد .
وتابع مقلد، أن لمؤتمر ينطلق من الإطار الدستوري الحاكم للدولة، ونري ان التمييز الإيجابي الذي وافق عليه الدستور لبعض الفئات التي كانت مهمشة، أمرا جيدا، مشيرا إلي أن المؤتمر يريد من الضرورى أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقه بما يحقق وجود التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور ، مشددا علي ضرورة وضع نظام انتخابي قادر علي جلب الكفاءات خاصة في مجلس الشيوخ .
وتابع: " يجب ألا نسمح أن تكون منصاتنا السياسة ان تتدخل في اعمل السلطة القضائية، فلا يجب اليوم ان تقتحم استقلال القضاء أو نضغط عليه لاسيما وأن القاضي مستقل في قراره وعقيدته ، وتابع أثمن حالة الحوار ونحن منفتحون علي الحوار بكل جدية ونتمني الوصول إلي حالة من التوافق في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. موسى مصطفى موسى يؤكد ضرورة تواصل الأحزاب مع الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.