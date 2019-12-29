توج الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد، بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم خلال سنة 2019.
ونال رونالدو الجائزة في النسخة 12 من حفل جوائز “غلوب سوكر” العالمية، والذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية، بفضل تألقه مع منتخب بلاده وفريقه.
وقاد المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، السيدة العجوز إلى التتويج بكأس السوبر والدوري الإيطاليين الموسم الماضي، كمال فاز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا، وذلك في أول موسم له مع الفريق.
وعلى الصعيد الدولي، ساهم” صاروخ ماديرا” في تتويج منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوربية، على حساب المنتخب السويسري يونيو الماضي.
يذكر أن كريستيانو رونالدو حل ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، حيث تُوج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بينما جاء الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر “غلوب سوكر”.. رونالدو أفضل لاعب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.