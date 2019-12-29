“غلوب سوكر”.. رونالدو أفضل لاعب في العالم

توج الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد، بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم خلال سنة 2019.

ونال رونالدو الجائزة في النسخة 12 من حفل جوائز “غلوب سوكر” العالمية، والذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية، بفضل تألقه مع منتخب بلاده وفريقه.

وقاد المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، السيدة العجوز إلى التتويج بكأس السوبر والدوري الإيطاليين الموسم الماضي، كمال فاز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا، وذلك في أول موسم له مع الفريق.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم” صاروخ ماديرا” في تتويج منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوربية، على حساب المنتخب السويسري يونيو الماضي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حل ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، حيث تُوج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بينما جاء الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني.