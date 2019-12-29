السريع يقسو على مضيفه يوسفية برشيد برباعية نظيفة

خطف فريق سريع واد زم فوزا ثمينا على حساب مضيفه يوسفية برشيد برباعية نظيفة، لحساب الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

وافتتح اللاعب سفيان بوهرا حصة الأهداف بالدقيقة 28، قبل أن يضيف ابراهيم البحراوي الهدف الثاني بالدقيقة 41،ولم ينتظر أبناء منير شبيل قليلا عن إضافة الهدف الثالث، ليوقع صاحب الهدف الأول بوهرا، هدفا بالدقيقة 42.

وقبل أربع دقائق على نهاية المباراة، عمق اللاعب عبد الله ديارا الذي ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 25، جراح “الحريزيين”، بإضافة الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة ارتقى فريق سريع واد الزم للرتبة السابعة في سبورة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، برصيد 14 نقطة، فيما بقي أبناء الصديقي بالرتبة 15، برصيد رصيد 8 نقاط.