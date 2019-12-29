جوائز “غلوب سوكر”.. حمد ﷲ أفضل لاعب في الدوريات العربية

فاز المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، مهاجم نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، بجائزة “كووورة” في حفل جوائز “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الدوريات العربية.

وتفوق حمد ﷲ في سباق تتويجه بالجائزة التي منحها له المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، على القطري أكرم عفيف لاعب السد، والسعودي سالم الدوسري نجم الهلال، والجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي، والمصري طارق حامد من الزمالك.

وساهم تألق صاحب 29 عاما مع النصر في نيله الجائزة، حيث أحرز 35 هدفا تُوج بها هدافا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي الأهداف التي منحت فريقه الظفر باللقب.

وأنهى حمد ﷲ عام 2019 هدافا للعالم، بعد توقيعه 57 هدفا متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي أحرز 54 هدفا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الموقع على 50 هدفا.

ويتصدر المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، قائمة هدافي الدوري السعودي لهذا للموسم، برصيد 10 أهداف، بعدما أحرز ثلاثية “هاتريك” أمس السبت، في اللقاء الذي انتصر فيه فريقه على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.