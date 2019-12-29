حقق فوزه الخامس.. الجيش يهزم “لوصيكا” ويرتقي إلى المركز السادس

عاد فريق الجيش الملكي اليوم الأحد، بفوز ثمين بهدف دون رد من ميدان مضيفه أولمبيك خريبگة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من البطولة الاحترافية.

وانتهت مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب “الفوسفاط” بخريبگة، وأدارها الحكم محمد النحيح على إيقاع التعادل السلبي.

ونجح الفريق العسكري خلال الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 67 من توقيع هدف الفوز عن طريق جوزيف كيدي كنادو، مهديا فريقه الفوز الخامس في بطولة هذا الموسم.

وارتقى الجيش الملكي عقب هذا الفوز إلى الرتبة السادسة في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، في حين تجمدت نقاط “لوصيكا” عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة.