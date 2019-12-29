هالاند ينتقل رسميا إلى وجهة مفاجئة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني، تعاقده وبشكل رسمي مع نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند، في صفقة من العيار الثقيل.

وأصدر النادي الألماني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، يعلن خلاله الظفر بتوقيع صاحب الـ19 عامًا حتى 30 حزيران/يونيو 2024.

وأوضح دورتموند في بيانه أن هالاند سينضم إلى كتيبة دورتموند يوم 3 كانون الثاني/يناير المقبل، على أن يسافر مع زملائه الجدد إلى ماربيلا بإسبانيا في اليوم التالي، لبدء معسكر إعدادي للنصف الثاني من الموسم.

ويعتبر هالاند أبرز اكتشافات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 8 أهداف في البطولة التي ودعها فريقه من دور المجموعات.

ونجح أسود الفيستيفال في التفوق على عدد من عمالقة القارة العجوز بخطف صفقة هالاند، الذي كان على لائحة طلبات أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

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وفور توقيعه على عقود انتقاله لأسود الفيستيفال، قال هالاند "لقد عقدت محادثات مكثفة مع إدارة النادي، خصوصًا مع هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي ومايكل زورك المدير الرياضي وكذلك المدرب لوسيان فافر".

وأضاف "كان لدي شعور منذ البداية بأنني أريد الانتقال لهذا النادي ولعب كرة قدم مذهلة ضمن أجواء جنونية داخل ملعب يتسع لـ80 ألف مشجعًا".

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فقد حسم دورتموند الصفقة لصالحه بعد تفعيل بند في عقد اللاعب مع ناديه، يقضي انتقاله لأي نادٍ في كانون الثاني/يناير المقبل، مقابل تسديد 20 مليون يورو.

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، في تصريحات لموقع ناديه "على الرغم من العديد من العروض المقدمة من أفضل الأندية من جميع أنحاء أوروبا، فقد قرر هالاند الانضمام لدورتموند".

وأضاف "جميع الأندية الراغبة في ضم هالاند، كانت جاهزة لتفعيل بند شراءه، إلا أنه من اختار في النهاية الانتقال لدورتموند".