تشيلسي يحدث المنقلب أمام آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق تشيلسي الفوز على مضيفه آرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين جورجينهو وتامي أبراهام، وفي المقابل سجل هدف آرسنال اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لآرسنال، في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل أوزيل كرة عرضية من ركلة ركنية، تابعها لويز بضربة مقصية مرت إلى جوار القائم.

وتحصل تشيلسي على مخالفة من الجانب الأيسر، في الدقيقة 11، مررها ويليان بصورة خادعة لمونت، الذي سدد مباشرة، إلا أن لينو تصدى بنجاح للكرة.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 13، بعدما ارتقى تشامبرز لكرة عرضية من ركلة ركنية، ممررًا لأوباميانج، الذي سدد رأسية متقنة سكنت شباك كيبا.

وأجرى مدرب الجانرز، ميكيل أرتيتا، تبديلًا اضطراريًا، بخروج تشامبرز بسبب الإصابة، ونزول موستافي في الدقيقة 23.

وبدوره، أجرى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، تبديلا مبكرا أيضا في الدقيقة 34، بخروج إيمرسون ونزول جورجينيو بدلًا منه.

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وحاول أوباميانج مباغتة كيبا بتسديدة، في الدقيقة 43، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

ودفع لامبارد بورقته الثانية، في الدقيقة 59، بنزول لامبتي على حساب توموري، ثم التبديل الثالث والأخير، بنزول هودسون أودوي على حساب كوفاسيتش، في الدقيقة 70.

وارتقى أبراهام لركلة ركنية في الدقيقة 75، مسددًا رأسية أمسك بها بسهولة الحارس لينو.

وفي نفس الدقيقة، دفع أرتيتا بورقته الثانية، بنزول ويلوك على حساب أوزيل.

وكاد ويلوك أن يسجل الهدف الثاني لآرسنال، في الدقيقة 79، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وعدل تشيلسي النتيجة في الدقيقة 83، بعد خطأ فادح من لينو، إثر تنفيذ مونت لمخالفة من الجانب الأيسر، حيث أخطأ الحارس الألماني في الخروج للإمساك بالكرة، لتمر ويتابعها جورجينيو في الشباك الخالية.

وأجرى أرتيتا التبديل الثالث، بنزول بيبي على حساب نيلسون في الدقيقة 86.

ولم يكتف تشيلسي بالتعادل، بل صعق أصحاب الأرض في الدقيقة 87 بالهدف الثاني، من هجمة مرتدة، مرر على إثرها ويليان الكرة إلى أبراهام، داخل منطقة الجزاء، حيث راوغ موستافي، وسدد كرة أرضية في مرمى لينو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة أخرى، وصل أبراهام إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية علت العارضة، قبل انتهاء المباراة بفوز البلوز (2-1).