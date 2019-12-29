اخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الدمام وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الدمام وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.

 

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديهم لهذه الأعمال الارهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

 

Advertisements

وذكرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، أنها قتلت اليوم الأحد، في عملية أمنية في مدينة الدمام، اثنين من المطلوبين أمنياً لدى الجهات الرسمية في البلاد.

 

وقالت في بيان لها، أن نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن اثنين من المطلوبين أمنياً رفضا تسليم نفسيهما للقوات الأمنية بعد مواجهتهما في الدمام.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة في البيان، إن المطلوبين القتيلين هما أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر وهما سعوديا الجنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الدمام وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا