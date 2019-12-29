اطفاء مصفى الناصرية النفطي بشكل كامل

قررت ادارة مصفى الناصرية النفطي، الاحد، اطفاءه احترازيا بشكل كامل. وقال مراسل السومرية في المحافظة، إنه تم اطفاء مصفى الناصرية النفطي احترازيا بشكل كامل. وأعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم الاحد، عن خسارة العراق ١٠٠ الف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.

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