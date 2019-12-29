دبي جلوب سوكر.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم

2019-12-29 | 19:28
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توج كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، اليوم الأحد، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.
وتألق رونالدو مع يوفنتوس هذا العام، حيث قاده للتتويج بلقب الكالتشيو، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في إيطاليا.
وجاء "صاروخ ماديرا" ثالثًا، في ترتيب كل من جائزتي الفيفا، والكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، عام 2019.
ويعد مؤتمر دبي الدولي، من أبرز الفعاليات على الأجندة الرياضية لإمارة دبي.
وجاء "صاروخ ماديرا" ثالثًا، في ترتيب كل من جائزتي الفيفا، والكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، عام 2019.
ويعد مؤتمر دبي الدولي، من أبرز الفعاليات على الأجندة الرياضية لإمارة دبي.
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