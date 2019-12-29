دبي جلوب سوكر.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم

وتألق رونالدو مع يوفنتوس هذا العام، حيث قاده للتتويج بلقب الكالتشيو، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في إيطاليا.

وجاء "صاروخ ماديرا" ثالثًا، في ترتيب كل من جائزتي الفيفا، والكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، عام 2019.

