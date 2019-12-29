الإعلام الامني: استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر لواء بالحشد بقصف جوي أمريكي

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية امريكية".وأضافت أن "الضربات أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين احدهم معاون امر اللواء وإصابة ٣٠ مقاتلاً من منتسبي اللواء كاخبار اولي".

وكان الحشد الشعبي قد اعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة باستهداف مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.