الإعلام الأمني تعلن العثور على 13 نفقاً ووكراً لـ'داعش' في ايمن الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، العثور على 13 نفقاً ووكر لـ"داعش" في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة فرقة المشاة الخامسة عشر تنفذ حملة واسعة على جبال بادوش والعطشانة، خلال المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر الثامنة للبحث والتفتيش عن المطلوبين والخلايا النائمة وتطهير سلسلتي جبال بادوش والعطشانة الواقعة ضمن الجانب الايمن من مدينة الموصل".



وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على (١٣) نفقاً ووكراً لعصابات داعش الإرهابية ومدفع مدمر عيار ٥٧ ملم وعبوة ناسفة محلية الصنع على سفح السلاسل الجبلية المذكورة آنفاً"، مبينة أن "مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة عشر تمكنت من معالجة وتدمير الوكر والانفاق والمواد التي عثر عليها خلال هذه العملية".



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