الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربات في العراق وسوريا

اعلن الجيش الاميركي، الاحد، عن تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا. وقال بيان للجيش الأميركي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "الضربات الأميركية في العراق وسوريا استهدفت 5 منشآت لكتائب حزب الله منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة". واعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة باستهداف مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

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