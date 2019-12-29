نائب عن نينوى يطالب الصحة بالغاء تنسيب موظفات بصحة نينوى لمركز صحي في اربيل

طالب النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الاحد، وزارة الصحة بالغاء تنسيب 18 موظفة بصحة نينوى لمركز صحي في اربيل. وقال الجبوري في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "الوكيل الفني اصدر أمرا بتنسيب ١٨ عنصرا من الكادر الصحي النسوي في صحة نينوى لمركز هرشم الصحي في اربيل في حين مستشفيات الموصل تعاني من النقص الحاصل دون موافقة مدير عام صحة نينوى". وأضاف "نرجو إلغاء الأمر وفتح تحقيق لوجود ضرر كبير في المصلحة العامة لاهالي نينوى".

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